《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月28日

路透上海5月28日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年5月28日-6月1日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/28 深 硕贝德 300322 2,334.5 14.30 37.63 红塔证券 5/31 5/30 沪 中国汽研 -- 不超过19,200 -- -- 中信建投 6/4 5/30 深 旋极信息 300324 1,400 -- -- 平安证券 6/4 5/30 深 宏大爆破 002683 不超过5,476 -- -- 广发证券 6/4 5/30 深 华东重机 002685 不超过5,000 -- -- 金元证券 6/4 5/31 沪 百隆东方 -- 不超过15,000 -- -- 中信证券 6/5 6/1 深 龙洲股份 002682 不超过4,000 -- -- 东北证券 6/6 6/1 深 猛狮科技 002684 不超过1,330 -- -- 民生证券 6/6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,060.56亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1571476] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 嘉实优化红利 嘉实基金 中国银行 农业银行、广发证券等 5/28-6/21 股票基金 建信全球资源 建信基金 境内:中国银行 工商银行、中信证券等 5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元人民币) 股票基金(QDII) 境外:摩根大通香港分行 光大保德信添天利 光大保德信 光大银行 交通银行、平安证券等 5/28-6/12 季度开放短期理财债券基金 汇添富理财 汇 添 富 建设银行 中国银行、渤海证券等 5/28-6/8 60天债券基金 纽银稳健双利 纽银梅隆西部基金 建设银行 农业银行、西部证券等 5/24-6/21 债券基金 银华中小盘精选 银华基金 工商银行 中国银行、银河证券等 5/24-6/20 股票基金 招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21 商品股票指数分级基金 工银瑞信纯债 工银瑞信 交通银行 工商银行、国泰君安等 5/21-6/15 定期开放债券基金 农银汇理信用 农银汇理 中信银行 建设银行、申银万国等 5/21-6/15 添利债券基金(封闭期一年) 安信策略精选 安信基金 建设银行 工商银行、安信证券等 5/21-6/15 灵活配置混合基金 交银施罗德荣安 交银施罗德 中信银行 建设银行、银河证券等 5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息) 保本混合基金 上投摩根分红 上投摩根 中国银行 招商银行、国泰君安等 5/14-6/15 添利债券基金 长安沪深300 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 5/14-6/13 非周期行业指数基金 大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息) 混合基金 博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 指数基金(QDII) 广发消费品 广发基金 农业银行 建设银行、申银万国等 5/14-6/8 精选股票基金 新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8 股票基金 中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8 产业股票基金 汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8 行业龙头指数基金 国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8 指数债券基金 鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 混合基金 上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) 上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元) 混合基金 标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 344.4 10年 固息国债 5/24-5/28 财政部 300 5年 固息国债 5/31-6/4 今年第三期五年品种续发 进出口行 150 5年 固息金融债 周三 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2011年第11期 600 六个月 2011年11月29日 2012年5月29日 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 30 200 230 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发