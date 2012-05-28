〔印尼经济〕印尼央行:没有计划管制资本但在研究其他选项

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透雅加达5月28日电---印尼央行副总裁Hartadi A. Sarwono周一在卢比盘初走弱后表示,印尼央行无意实施资本管制,但研究其他政策选项来管理卢比及美元流动性.
他对路透表示,卢比走弱部分原因在于资本管制的传言.
他并称,印尼央行仍将保持警戒,且如果有流动性短缺问题,其将加倍努力来帮助市场.
今年截至周五,卢比兑美元已贬值2.6%,上周卖盘加剧,因欧债危机促使全球投资者卖出新兴市场货币和股票等风险资产.(完)
--编译 戴素萍;审校 于春红
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。