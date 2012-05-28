〔印尼经济〕印尼央行:没有计划管制资本但在研究其他选项

路透雅加达5月28日电---印尼央行副总裁Hartadi A. Sarwono周一在卢比盘初走弱后表示,印尼央行无意实施资本管制,但研究其他政策选项来管理卢比及美元流动性.

他对路透表示,卢比走弱部分原因在于资本管制的传言.

他并称,印尼央行仍将保持警戒,且如果有流动性短缺问题,其将加倍努力来帮助市场.

今年截至周五,卢比兑美元已贬值2.6%,上周卖盘加剧,因欧债危机促使全球投资者卖出新兴市场货币和股票等风险资产.(完)