《外汇动态》美元/菲律宾披索下滑,因投机客减持多头仓位

一欧洲银行的交易员表示,一些市场人士继续持有美元/披索多头仓位,等待希腊6月17日选举结果.其并称,如果支持纾困的保守党派维持领先,这些市场人士可能减仓.

"若他们(保守党派)的支持率继续上升并保持领先,美元甚至可能在临近选举时扭转上行趋势,"该交易员说,并称,他至少今天会逢高卖出美元/披索.