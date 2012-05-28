版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 11:18 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索下滑,因投机客减持多头仓位

0259GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP下跌,因银行间投机客减持多头仓位.

一欧洲银行的交易员表示,一些市场人士继续持有美元/披索多头仓位,等待希腊6月17日选举结果.其并称,如果支持纾困的保守党派维持领先,这些市场人士可能减仓.

"若他们(保守党派)的支持率继续上升并保持领先,美元甚至可能在临近选举时扭转上行趋势,"该交易员说,并称,他至少今天会逢高卖出美元/披索.

美元/披索下跌0.3%至43.58.(完)

--编译 王兴亚;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐