〔澳新汇市〕澳元兑美元跳涨1%,远离六个月低点

路透悉尼5月28日电---澳元兑美元周一日内上涨1%,触及0.9863美元的一周高位,进一步远离上周触及的六个月低点,得益于憧憬希腊或能避免无序退出欧元区.

澳元兑美元AUD=D4最新报0.9856.若守住突破涨势,将上看上周高位0.9935,下一目标位是0.9990,为4月至5月跌势的38.2%费波纳奇回档位.(完)