〔澳新汇市〕澳元兑美元跳涨1%,远离六个月低点

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透悉尼5月28日电---澳元兑美元周一日内上涨1%,触及0.9863美元的一周高位,进一步远离上周触及的六个月低点,得益于憧憬希腊或能避免无序退出欧元区.
澳元兑美元AUD=D4最新报0.9856.若守住突破涨势,将上看上周高位0.9935,下一目标位是0.9990,为4月至5月跌势的38.2%费波纳奇回档位.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。