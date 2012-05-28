〔日本股市〕早盘持稳,融资消息打压瑞萨电子下跌

路透东京5月28日电---日股日经指数周一早盘持稳,上周曾录得连续八周跌势.但瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)大挫,此前消息人士称公司正计划融资13亿美元为重组提供资金.

受此消息影响,瑞萨电子应声跌逾11%至纪录低点,母公司之一的日本电气(NEC)(6701.T)也因此下跌.

日经指数.N225早盘持平于8,579.03点,守在近8,601点的五日移动均线下方,仍处于"超卖"区域,14日相对强弱指标为28.4.

里昂证券日本策略师Nicholas Smith表示,"若日股进一步下跌,当市场恢复理智后反弹得就越厉害."他并指出值得关注房地产股和三井住友金融集团(8316.T).

东证股价指数.TOPX跌0.3%至719.67点.

大盘成交量清淡,约为过去90日日均值的33%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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