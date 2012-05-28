梅德韦杰夫在普京授意下成为执政党主席

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月26日电---俄罗斯总统普京周六将梅德韦杰夫推上俄罗斯执政党主席的位置，并要求对执政党进行改革。
在普京的授意下，统一俄罗斯党一致通过选举梅德韦杰夫为主席，完成了两人职位互换的最后一步。
过去四年里，普京出任总理并领导统一俄罗斯党，担任俄政坛二号人物。他周六的独断表现进一步彰显了他目前独掌大权的统治地位。
此举延续了普京在安全政策和经济问题上彰显权威的一系列行为，传统意义上这些问题应由总理处理。
普京在梅德韦杰夫的庆祝仪式上抢了风头，暗示他仍是统一俄罗斯党的领袖，尽管名义上与该党的距离疏远。
“我认为统一俄罗斯党是我的重要同盟和伙伴，该党准备尽一切努力建设自由、强大和繁荣的祖国。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
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