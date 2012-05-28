梅德韦杰夫在普京授意下成为执政党主席

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月26日电---俄罗斯总统普京周六将梅德韦杰夫推上俄罗斯执政党主席的位置，并要求对执政党进行改革。

在普京的授意下，统一俄罗斯党一致通过选举梅德韦杰夫为主席，完成了两人职位互换的最后一步。

过去四年里，普京出任总理并领导统一俄罗斯党，担任俄政坛二号人物。他周六的独断表现进一步彰显了他目前独掌大权的统治地位。

此举延续了普京在安全政策和经济问题上彰显权威的一系列行为，传统意义上这些问题应由总理处理。

普京在梅德韦杰夫的庆祝仪式上抢了风头，暗示他仍是统一俄罗斯党的领袖，尽管名义上与该党的距离疏远。

“我认为统一俄罗斯党是我的重要同盟和伙伴，该党准备尽一切努力建设自由、强大和繁荣的祖国。”（完）