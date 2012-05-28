〔中国债市动态〕现券收益率小涨,利好充分反应投资者选择获利了结

路透上海5月28日电---投资者获利了结推动下,现券收益率周一小幅上涨,其中中长期债券涨势相对明显.业内人士认为,虽然目前尚无利空债市因素,但利好力量也已充分反映,获利盘选择此时了结也恰如其分.

交易员指出,以目前市况看,交易型机会已经很少.国内而言,关于经济走软,降息等宽货币政策出台预期的指导下,现券收益率或已经超跌.国外来说,欧债危机也已经把投资者的信心打入冰点,而债市对此也基本充分反映.

"获利盘出来,导致债市收益率普遍上涨,总体而言长(端)的上得多,短的因为流动性还不错,上得少些."上海一银行交易员称.

上海一券商交易员指出,近期政府频频推出刺激经济措施,虽然尚不会很快看到效果,但是却会影响市场预期,如接下来经济数据有转好趋势的话,目前超跌的收益率就很有可能反弹.

为刺激下滑的经济,中国政府近期已实行了若干措施,包括加快基础建设投资,引导民间资本投资等.

而受内外需不振及投资下滑拖累,中国4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低[ID:nSB1540574].

并且鉴于欧债危机已经放大了避险交易,对于全球经济来说似乎有利空出尽是利好之感,但却增加了债市持续走好的不确定性.

"欧洲那边已经很糟糕了,也就是说它如果再出一个消息,只要不比现在糟糕,对全球经济来说都是好消息,但是对债市却是不好."她并称.

摩根士丹利报告指出,相信中国的刺激政策将会自下半年起有效刺激需求,今年经济增长仍将按原先预期的先抑后扬的趋势,因此大摩将明年中国GDP增速预期由之前的8.6%调高至9.0%.[ID:nSB1560052]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM为3.3600%/3.3350%,上日尾盘为3.3100%/3.2700%.(完)