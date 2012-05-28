〔中国货币市场〕七天期回购利率趋稳,资金仍充裕跨月因素影响短暂(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月28日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘七天期回购利率趋稳,跨月因素此前曾对七天回购利率形成扰动,但由于当前资金充裕格局不改,跨月因素的冲击影响短暂,回购利率仍将持续低位运行.

"今天没什么变化,还是宽松,过了月末也是这样,(月末因素)实质影响有限,"华东一银行交易员说.

北京一银行交易员表示,由于经济表现不佳,货币政策将更趋向于刺激经济增长,流动性维持宽松的问题不大,不过当前回购利率水平已经较低,继续下滑需要等待政策面的进一步配合.

在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564150]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9236 1.9094 +1.42 4,667.61

七天CN7DRP=CFXS 2.4951 2.4968 -0.17 403.74

14天CN14DRP=CFXS 2.6805 2.7295 -4.9 39.08

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9385 1.9228 +1.57 1,702.25

七天CHICNY7D=CFXS 2.5227 2.4486 +7.41 49.50

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4300 2.4650 -3.50 386.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6000 2.5500 +5.00 70.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7000 2.5000 +20.00 0.59

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9500 1.9365 +1.35

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.5100 2.5400 -3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.7300 2.9000 -17.00

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9117 1.9017 +1.00

七天SHICNYSWD= 2.4958 2.5025 -0.67

三个月SHICNY3MD= 4.2500 4.2700 -2.00

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>