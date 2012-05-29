〔中国货币市场〕七天回购利率受开盘价带动小涨,但资金宽松局面不改(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月29日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘七天期回购加权利率小幅反弹,今日开盘价高于昨日加权利率水平,随后盘中交投也多围绕该价位进行,导致加权利率水平被抬升,不过资金面宽松格局仍未改变.

交易员并认为,公开市场本周再次提前实现净回笼,其用意也是为了回收当前过剩的流动性,以平衡短期资金供给,对资金面以及回购利率的影响很有限.

"我觉得利率短期有些小波动是正常的,不要局限一天的情况来做判断,资金应该还是会持续宽松."上海一银行交易员称.

跨月因素并未对中国银行间宽裕的资金面造成扰动.即便在到期规模维持低位情况下,央行公开市场周二依然通过28天期正回购操作吸收了500亿元人民币,并提前实现资金净回笼,旨在平衡市场流动性.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9125 1.9197 -0.72 4,744.62

七天CN7DRP=CFXS 2.5814 2.4962 +8.52 663.60

14天CN14DRP=CFXS 2.6659 2.6168 +4.91 59.39

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9246 1.9333 -0.87 2,158.88

七天CHICNY7D=CFXS 2.5873 2.5489 +3.84 30.07

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4750 1.5200 +95.50 428.86

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4550 2.2300 +22.50 70.90

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6100 2.6000 +1.00 0.29

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9365 1.9500 -1.35

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.6000 2.5100 +9.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.6700 2.7300 -6.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9042 1.9117 -0.75

七天SHICNYSWD= 2.5733 2.4958 +7.75

三个月SHICNY3MD= 4.2320 4.2500 -1.80

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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