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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--5月29日****

路透5月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月28日(一)

2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 +6.3% +10.3%

5月29日(二)

-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22

0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.7%

(较上年同期) +2.6% +3.1%

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 负7 负6

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.6% -3.5%

经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.8%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4

2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%

2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 意大利企业信心指数 5月 86.2 --

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 82 --

2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -0.8% -0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

2330 日本失业率 4月 4.6% 4.5%

求才求职比 0.79 0.77(完)

--整理 吴云凌; 审校 张涛

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