主要国家经济指标预测--5月29日****

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透5月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月28日(一)
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 +6.3% +10.3%
5月29日(二)
-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22
0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +3.1%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 负7 负6
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.6% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4
2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%
2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0800 意大利企业信心指数 5月 86.2 --
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 82 --
2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -0.8% -0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
2330 日本失业率 4月 4.6% 4.5%
求才求职比 0.79 0.77(完)
--整理 吴云凌; 审校 张涛
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