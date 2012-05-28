中国民营资本涉足非传统能源领域"吃螃蟹"需要勇气

(本文由路透中文网编译提供)

记者 朱球/华清

路透香港/北京5月28日电---中国民间投资者需要勇敢地去涉足页岩气和煤层气行业，用他们手中的资金和技术开发这一不可预料、无人支持且未被管制的行业领域。

中国是世界最大的能源消费国。中国政府上周出台一项推动基础设施投资计划支持经济增长，并从中释出希望吸引更多民间投资进入能源行业的信号。

据新华社报导称，相关机构正在起草鼓励民资的指导意见，重点针对的是油气电等国家管制行业。

在中国，传统的油气煤生产利润可观，但这些行业多由国企占据垄断地位。政府对能源价格的补贴、垄断和控制，导致炼油和发电行业处于亏损状态。

像储气等下游行业可产生稳定的回报，是吸引民资的领域之一。气体配送因盈利前景不错，也是可能吸引民资的业务之一，但国企已经大举进入了。而亟需新投资的是非传统的能源行业，比如像可令中国降低对外国油气依赖的页岩气。

不过，由于缺乏具体的规定和激励措施，鲜有民资涉足此类领域，导致非传统能源无人问津。

厦门大学能源经济研究中心主任林伯强称，尚不能说能源行业将向民资开放。发电行业已向民营企业开放20多年，但没人敢投资这一领域。

他指出，中国若想在吸引民资方面取得实质性突破，就得出台一些激励措施确保回报。

**空头承诺？**

中国政府并非首次尝试吸引民资进入国企主导的领域。消息人士上月告诉路透，中国的改革派意识到在领导层换届前存在推进一系列改革的机会，这或许是最新鼓励民资举动背后的原因。

中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)、中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)和中海油(0883.HK)(CEO.N)等国企大鳄在传统的油气行业独占鳌头，控制着从生产、冶炼、营销到运输等的各个环节。

中石油董事长蒋洁敏上周对媒体表示，西气东输三期工程的管道建设将开放性的引入战略投资者，包括民营企业。

中石油的研究员徐博称，民资很难参与这样巨大的管道工程，原因是天然气价格由政府管控，而这样的工程投资浩大，通常需十几年才会产生回报。

**页岩气行业挑战重重**

页岩气行业蕴藏巨大潜力，但也面临很大的挑战。中国政府目前正在考察页岩气勘探问题。

中国尚未铺设运输页岩气所需的管道，而多数页岩气储藏在山区或远离市场的地方，需要建造足够的工厂进行加工并存放气体。

分析人士指出，除此之外，要是没有补贴、税收优惠以及管理探明页岩气权益的监管框架，民间投资者恐会避而远之。

巴克莱资本的亚洲油气研究主管Scott Darling称："你需要激励民间投资，进一步发展石油服务行业，以提高效能并发展技术去开发页岩气。"(完)