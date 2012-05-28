〔国际油市〕布兰特原油期货升逾107美元,希腊和伊朗情势令人关注

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 希腊民调结果有利于成立一个支持纾困协议的政府
* 欧元脱离两年低点,希腊退出欧元区的忧虑减退
* 伊朗核问题谈判缺乏进展
路透新加坡5月28日电---布兰特原油周一小幅上涨至每桶107美元上方,因民调结果令希腊成立一个支持纾困协议政府的希望大增,减轻了对该国退出欧元区从而损及需求的担忧,同时伊朗核计划的相关谈判缺乏进展,加深供应忧虑.
美元走疲帮助布兰特原油连续第三个交易日上涨,不过仍较每桶128美元上方的今年高位下跌逾16%.布兰特原油在3月触及该年高.
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。