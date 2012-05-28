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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 12:53 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升逾107美元,希腊和伊朗情势令人关注

* 希腊民调结果有利于成立一个支持纾困协议的政府

* 欧元脱离两年低点,希腊退出欧元区的忧虑减退

* 伊朗核问题谈判缺乏进展

路透新加坡5月28日电---布兰特原油周一小幅上涨至每桶107美元上方,因民调结果令希腊成立一个支持纾困协议政府的希望大增,减轻了对该国退出欧元区从而损及需求的担忧,同时伊朗核计划的相关谈判缺乏进展,加深供应忧虑.

美元走疲帮助布兰特原油连续第三个交易日上涨,不过仍较每桶128美元上方的今年高位下跌逾16%.布兰特原油在3月触及该年高.

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