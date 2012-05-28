〔国际油市〕布兰特原油期货升逾107美元,希腊和伊朗情势令人关注

路透新加坡5月28日电---布兰特原油周一小幅上涨至每桶107美元上方,因民调结果令希腊成立一个支持纾困协议政府的希望大增,减轻了对该国退出欧元区从而损及需求的担忧,同时伊朗核计划的相关谈判缺乏进展,加深供应忧虑.