〔路透基点〕华润置地正寻求30亿港元三年期子弹式贷款--RLPC

邀贷价码为含所有费用270个基点,较香港银行同业拆息利率加码210个基点,承诺8亿港元及以上者将获得180个基点的先行费用.

4月末,华润集团旗下另一公司--华润创业--将自行安排的三年期定期贷款提高规模至等值51.65亿港元,原目标为40亿港元.贷款借款方为华润创业财务(香港),含全部费用的价码低于200个基点.(完)