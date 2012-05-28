〔路透基点〕华润置地正寻求30亿港元三年期子弹式贷款--RLPC

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透香港5月28日电---消息人士向路透表示,华润置地正寻求一笔30亿港元(3.865亿美元)三年期子弹式贷款.
消息人士透露,中银香港和星展银行(DBS)担任协调主办行,邀请银行参加这笔俱乐部贷款.
邀贷价码为含所有费用270个基点,较香港银行同业拆息利率加码210个基点,承诺8亿港元及以上者将获得180个基点的先行费用.
资金将用于再融资和一般营运资本.
华润置地1月曾获得一笔13.3亿港元贷款,其中包括11.5亿港元两年期贷款及1.5亿元人民币(2,370万美元)三年期离岸贷款.
4月末,华润集团旗下另一公司--华润创业--将自行安排的三年期定期贷款提高规模至等值51.65亿港元,原目标为40亿港元.贷款借款方为华润创业财务(香港),含全部费用的价码低于200个基点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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