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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 12:58 BJT

《外汇动态》欧元/美元在1.26美元上方挂有止损买单

0441GMT---市场或在试图触发欧元/美元EUR=在1.26美元上方的止损买盘,因欧元仓位情况极度偏空,一位美系银行交易员称.

"由于1.25美元水位看来目前似有强力支撑,人们现在可能试图回购欧元,不过我认为欧元长期内将走低,"该交易员表示,并指出欧元有望升至1.2700美元附近.现在欧元报1.2589美元,日内升0.6%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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