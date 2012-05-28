《Campbell专栏》油价受压,日本成为关键支撑

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 李爽/张若琪

路透纽约5月25日电---最近原油价格大跌打击了多头,不过他们可能至少为一个事实而振奋:日本公共事业部门在大举买进低硫原油,即便西方指标原油价格下跌,但他们的买盘仍推高亚洲油价.

由于日本暂停恢复使用核电站,公共事业部门只能增加使用石油和天然气来发电.

在近期油价的下跌过程中,亚洲指标油品较布兰特原油价差仍持坚,表明油价下跌不能归咎于亚洲石油需求突然转弱.

实际上,原油从大西洋地区流向苏伊士运河以东市场的套利交易,可能对指标油价构成重要支撑.

石油交易商更有充分的理由关注日本电力领域的动向.

布兰特/迪拜期货转掉期DUB-EFS-1M最近几周几无变化,仍顽固地处在每桶4美元下方.而去年同期,利比亚内战加之北海石油生产出现诸多问题,令欧洲炼厂非常缺乏轻质原油,布兰特/迪拜期货转掉期处于高位.

浏览布兰特/迪拜原油转掉期图表,请点选(r.reuters.com/taq48s)

看一下更加具体的品级,情况则更加显而易见.以印尼米纳斯原油来说,该原油通常可用于电厂直燃发电,作为地区指标原油也发挥着重要作用.

米纳斯原油自12月初以来较即期布兰特原油有大幅升水,在5月4日一度触及每桶16美元的峰值.该价差之后虽回落,但还未跌破每桶10美元.

浏览米纳斯和即期布兰特原油价差图表,请点选(r.reuters.com/raq48s)

日本公共事业领域大举买入米纳斯原油,将一些亚洲炼厂排挤出市场,但也打开了西非和北非油品流入远东的大门.

交易员表示,嘉能可(GLEN.L)GLEN.UL等跨国公司向那些寻求本地原油廉价替代品的亚洲炼厂出售西非和利比亚原油,从中获取巨额利润.

**市场扭曲、核电厂重启和秋季的前景**

日本政府何时可能允许核电厂重启的变数,当前在决定米纳斯等级别原油的即期价格上暂扮演重要角色.

由于核电厂重启时机的不确定阻碍了长期计画,日本公用事业部门目前主要在现货市场采购可直接发电的原油.

这使得升水扩大.同时,鉴于日本电力供应紧俏,公用事业不愿冒着运营出问题的风险,也使其无意使用价格较便宜的替代原料.

例如,交易商曾试图探询日本公用事业对可直燃发电西非级别原油的兴趣,但目前为止业者态度审慎,仅限于为数不多的试验性消费.

其结果就是,这些公用事业对相对选择不多的低硫原油的需求严重扭曲了亚洲市场,迫使亚洲炼油厂仰赖大西洋的原油,以取得较廉价的替代油源.

这从而支撑着大西洋地区的油价.福尔蒂斯原油稳定流入韩国就表明了这点.

若没有这类套利买卖,鉴于欧洲油品需求迟滞且美国市场供应良好,布兰特原油可能将承受巨大的卖压.

短期而言,油价的问题在于:如果日本允许大规模重启核电厂,且公用事业除了传统可直燃发电的原油供应外,能够扩大其油源,市场会出现什么状况?

由于日本舆论对核电的强烈质疑,且政府也不愿不顾舆论一意孤行,因此第一种情况似乎不太可能发生.

第二种情况或可缓和市场的供应压力,但最后,供应只会由地区级别原油转移至超地区级别,那意味布兰特和亚洲原油的套利窗口将需维持开启.

无论如何,日本夏季若是天气炎热,可能使得电力需求激增,那么可能轻易抵消掉少数几家核电厂重启的效应及公用事业适度扩大供油来源.

秋季的发展更令人关注.到了秋天空调负担下降,日本电力需求应会回落.届时对直燃原油需求减少的程度,将足以削弱布兰特原油市场的支撑吗?

目前石油分析师的主流意见认为,无论当前需求有多疲弱,但今年下半年应会强力反弹.

尽管日本公用事业秋季减少石油采购,需求反弹或将弥补市场可能的迟滞状况.若再加上对石油输出国组织(OPEC)原油需求增加,及沙特(沙乌地)阿拉伯闲置产能因而降低,可能为布兰特油价走升创造了条件.

但若是需求增加不如预期,且日本公用事业购油减缓的力度足以削弱亚洲对大西洋低硫原油的需求,那么当前大西洋地区健康的供应形势是后续布兰特原油价格将走弱的兆头.(完)