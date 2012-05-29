《交易视点》中国利率债已处底部区域,仓位较重机构宜降仓位--中信证券

路透上海5月29日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)利率市场周报认为，在不发生系统性金融危机的情况下，收益率已经位于底部区域。目前的收益率水平对主流配置型机构吸引力相对不足，因此建议仓位较重的机构降低利率产品仓位。

**稳增长政策有望使经济企稳**

5月份汇丰PMI指数走低，同时5月份汇丰PMI出口指数也显着下滑。但这并不表明5月份内需和外需都进一步恶化。历史上看，PMI指数的月度变化与实际经济数据的月度波动之间并非一一对应。

汇丰PMI指数偏低仅仅表明中小企业的景气度仍然较低，经济缺乏内生性的增长动力，增长的回升需要依靠政策的推动。

上周国务院常务会议强调要把稳增长放在更加重要的位置，会议提出了11条措施来稳定经济增长。

从经济周期的角度看，经济增速下行到什么水平，以及何时回升完全取决于政府对经济增长下行幅度的容忍度。按年初制定的7.5%的GDP增长目标，目前的经济增速已经到了政府可容忍的最低限度。因此随着稳增长政策的加快落实，经济增长也将随之企稳。

**市场研判**

从上周市场的走势来看，影响当前债市的关键因素仍未改变，焦点仍在欧债形势的演化以及国内经济的走向。相比于国内因素而言，我们认为海外市场的情绪是影响债市更加关键的因素。

从近几年的数据看，国内利率产品收益率与欧元兑美元汇率走势相关性较强，表明在全球化的背景下，风险情绪的传染与经济周期的同步使得全球资产轮动的周期已经高度相关。欧元兑美元汇率成为了风险情绪的一个指示器。

从估值水平来看，目前1年期国债收益率下行到2.2%左右，10年期国债收益率到了3.3%，基本都回到了2010年三季度的水平。市场预期一定程度上隐含了发生类似08年金融危机的可能性。

现券策略上，我们认为，在不发生系统性金融危机的情况下，收益率已经位于底部区域。目前的收益率水平对主流配置型机构吸引力相对不足，因此我们建议仓位较重的机构降低利率产品仓位。

对于交易型机构，市场仍可能有波段操作空间，但需要密切关注海外形势的变化灵活调整仓位。

利率互换方面，在经历了收益率的持续下跌后，估值上已经隐含了欧债形势恶化的预期，因此我们建议适度参与付Repo5年固定端的策略，但如果海外形势继续恶化，应及时止损。(完)

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