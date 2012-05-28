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货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 13:44 BJT

〔突发事件〕阿根廷北部发生规模6.4地震--美国地质调查局

路透华盛顿5月28日电---美国地质调查局称,阿根廷北部周一上午发生里氏6.4级地震.

美国地质调查局称,地震发生在0507GMT,震源在圣地亚哥-德尔埃斯特罗(Santiago del Estero)东南东72英里(116公里).

目前无伤亡报告,此次地震规模从最初的6.3上调至6.4.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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