〔突发事件〕阿根廷北部发生规模6.4地震--美国地质调查局

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透华盛顿5月28日电---美国地质调查局称,阿根廷北部周一上午发生里氏6.4级地震.
美国地质调查局称,地震发生在0507GMT,震源在圣地亚哥-德尔埃斯特罗(Santiago del Estero)东南东72英里(116公里).
目前无伤亡报告,此次地震规模从最初的6.3上调至6.4.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。