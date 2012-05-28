〔银行观点〕建议中国允许贷款利率下浮范围扩大,存款利率不变--兴业银行

路透北京5月28日电---中国经济前景悲观令市场降息预期升温.中国兴业银行发布最新报告建议,当前应维持存款利率稳定,同时允许扩大贷款利率的下浮范围.

兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出,4月经济数据显示,经济下滑势头不仅未能止住,工业增加值环比显示出的下滑速度反倒还在加快,这直接导致了近期宏观调控政策的迅速转向.

"与直接下调贷款基准利率相比,将普通商业贷款利率由目前的允许最低下浮到九折进一步扩到可下浮到八折可能是更优选择",鲁政委认为.

他并分析称,维持存款利率稳定,可以帮助银行稳定存款,保持贷款的投放能力;并且,亦有助于避免老百姓的失落.

同时,扩大贷款利率的下浮范围可以降低企业融资成本,避免资产泡沫化再度重来;可以舒缓社会对于银行暴利的不满;另外,还可以作为推进利率市场化的重要一步.

受内外需不振及投资下滑拖累,中国4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.(完)