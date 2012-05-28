版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 14:06 BJT

《汇市简讯》欧元/美元出现轧空行情,模型和宏观基金积极买入

0543GMT

* 欧元/美元亚洲时段出现轧空行情,从1.2530升至1.2598

* 上涨过程中1.2570上方的一些停止单被触发

* 模型和宏观基金从一开始就就积极买入

* 1.2600上下均有卖单,但1.2600和1.2620上方埋有停止单.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐