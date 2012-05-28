《汇市简讯》澳元/美元受空头回补推动上涨,停止单被触发

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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* 澳元/美元在0.9815,0.9845上方的停止单被触发,盘初低点是0.9770,高点是0.9864
* 模式和宏观基金在亚洲时段回补空头,积极买入
* 澳元/日圆亦有空头回补,77.50附近有买单.(完)
--编译 吴云凌; 审校 李爽
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。