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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 14:22 BJT

《汇市简讯》日本出口商卖出美元/日圆,但下方见买单挂出

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* 美元/日圆亚洲交易时段从79.73跌至79.38,日本出口商温和卖出.

* 交易活动偏淡静,美国因假期休市.

* 79.40附近有买盘,一路往下至敲出期权履约价79.00都有买单.

* 下方有大量止损单挂出,但可能超出市场波动范围.

* 80.00上方开始陆续有卖单,88.20上方设有止损点.(完)

--编译 石冠兰;审校 沈以文

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