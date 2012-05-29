《交易视点》中国短期内利率风险有限,建议控制城投债杠杆比率--中信

路透上海5月29日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)信用产品周报认为，中期看，需要关注降息预期可能落空、市场对于经济下行预期的改变及外围经济缓和因素为债市带来的负面影响。

未来短融收益率续下行空间的打开有赖于降息是否兑现。短期内中票收益率可能稳中有降，但空间也相对有限。高信用利差和杠杆率的提升可能将使低评级债券表现相对占优，但仍应该关注城投债流动性较差和熊市中表现更差的特点，建议投资者适度控制城投债投资的杠杆比率。

**中期看，需要关注三方面风险**

从中期来看，需要关注三方面风险：（1）降息预期可能落空的风险，由于当前较高的通胀水平以及对政策放松后通胀反弹的担忧，央行对降息政策的运用会较为犹豫，这可能打击市场的做多热情。

（2）为保持经济的平稳增长，在利率政策见效较慢的情形下，政府可能仍会通过加大投资来保证经济的平稳快速增长，近期发改委的审批进度也明显加快，如果持续则可能改变市场对于经济下行的预期，形成一定的负面冲击。

（3）欧债危机如果再度推出阶段性解决方案，则外围经济的不确定性因素也将明显缓解，进而带来市场预期的修正，使得市场收益率有一定回调。

**建议适度控制城投债投资的杠杆比率**

相对确定的宽松资金面为短融提供有利的流动性环境，AAA短融与1年定存的利差已经降至15bp，未来短融收益率继续下行空间的打开有赖于降息预期是否兑现。

从历史经验看，仅在2008年末-2009年上半年资金面极度宽松、通胀处于低位、降息预期极强的时期，1年AAA短融与定存的利差才为负值。

因此目前需关注的风险是，在通胀水平仍相对较高的情形下，政府如果采用信贷政策、产业政策，而不是利率政策来刺激经济，可能将改变市场对于降息的预期，进而对短融市场形成一定负面影响。

中票收益率的迅速下行同样是受市场的一致性预期和跟随效应的推动，从未来趋势看，在经济增长尚处于较弱的情形下，市场对央行降息的期待仍然较高，而对希腊退出欧元区的担忧和欧盟内部艰难的合作博弈过程可能也将刺激国内债券市场的做多热情。

同时在相对宽松资金面的支撑下，当前中票市场所面临的风险可能仍然有限，信用利差在经历了明显下行之后，短期内可能将保持稳中有降的走势，但空间可能也相对有限。

随着AA中票收益率的明显走低，上周城投债收益率同样继续下行，其中5-7年相对优质城投债收益率已经下行至6%以下的水平，而同期限低资质城投债收益率中枢也已经基本达到7%以下的水平。

从未来趋势看，在宽松资金面、降息预期较强、且投资者对地方政府兜底预期仍然较强的市场环境下，高信用利差和杠杆率的提升，可能仍将使得低评级债券的表现相对占优，但是从投资策略看，我们仍然应该关注城投债流动性较差和熊市中表现更差的特点，建议投资者适度控制城投债投资的杠杆比率。

5月22日，上海和深圳证券交易所分别公布中小企业私募债券试点办法以及业务指南等，中证登同日公布登记结算业务实施细则，标志着探讨已久的中小企业私募债券正式起航。(完)

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