《交易视点》中国中小企业私募债的发行利率料在10-15%之间--中金

路透上海5月28日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，上海证交所和深交所中小企业私募债券首批品种有望于6月中旬推出，预计发行利率在10%-15%之间。

**中小企业私募债启航**

上交所和深交所近日正式公告了中小企业私募债券业务试点办法，首批品种有望于6月中旬推出。办法规定发行主体必须是中小微企业，试点期间发行人仅限于未上市企业，且不包括房地产企业和金融企业，与创业板私募债和高收益信托的发行主体不同。

我们估计私募债首批发行人都是中小企业中资质相对较好的，评级有望达到A档甚至AA-级，与中小板、创业板上市公司以及低评级短融发行人的信用资质可比。但就整个发行群体而言，资质要明显弱于公募发行人。

中小企业私募债的投资者必须是具备风险识别与承担能力的合格投资者，包括机构和个人。我们估计主要参与的机构集中于对流动性要求低的各类理财、私募。

上交所私募债向账户总额不低于500万的个人投资者开放，深交所则不行。私募债券不能上竞价系统，但可以通过上交所固定收益平台或深交所综合协议平台转让，单笔成交在50万以上，转让并不限于在发行时的首批投资者内部进行，但转让后持有人不能超过200人。

需要注意的是，在发行人未履行约定义务等情形下，交易所可能暂停或终止转让服务，将导致潜在的流动性风险。中小企业私募债采用交易所备案制，无需审批，也不强制要求评级，发行程序非常简便。

私募债信息披露的要求明显少于公募债券，但要求私募债券设立受托管理人、偿债保障金专户和限制股息分配等投资者保护措施，这方面要比公募债券要求更严格一些。我们认为不要对中小企业私募债的发行利率抱有过高的期望，预计在10-15%之间。

至于对公募信用债需求的影响，AA评级以上由于投资群体和流动性都有较大的差异，几乎不会有任何影响。AA-及以下评级的品种由于不能回购，与私募债的流动性和信用资质差异较小，如果后者的发行利率达到10%以上且信用资质尚可，中长期来看会分流一部分需求。

**银行间:短融中票收益率曲线更趋平坦化**

上周基准利率曲线陡峭化下行，但是信用债收益率曲线的平坦化特征更加明显，5年期中票的收益率降幅高于短融。这反映了随着短融收益率的下降，以理财为主的配置型机构为了实现更高的收益率目标，不得不开始提高久期。

我们认为在5%附近或以上的3年期AA级和5年期AA+/AA级中票收益率还有继续下行的空间。另外AA级非城投企业债相比中票仍有30-50bp的收益率优势，其中不乏评分在4 以上的品种，有些甚至可以达到投资级，而且近期成交活跃程度也明显改善，流动性溢价有望缩小，推荐继续增持。

考虑到保险公司进行协议存款的难度在逐步增大，信用债收益率曲线在长端的平坦化程度会高于基准利率曲线，建议可继续增持7年期AAA级中票和10年期超AAA企业债。

**交易所:低评级债收益率仍有下降空间**

由于交易所高收益债在5月上旬出现过一轮明显的下跌，目前收益率水平也仅回落至下跌前的水平，但银行间信用债收益率已创下年内新低，所以高收益债与中票的利差仍维持在历史高位，收益率有继续下行的空间。

股市反弹以及供给大幅释放仍是短期需要关注的风险，对反弹行情将起到抑制作用。低评级公司债仍需防范风险偏好重新下降的风险，我们仍维持推荐城投债而整体上不推荐低评级公司债的策略建议。

证监会新修订的《证券发行与承销管理办法》限制以博取一、二级利差为目的申购新股的机构的打新，将导致一级债基在新股上的配置减少，短期来看由于仓位已经很低，对信用债需求的影响非常有限，长期来看有利于降低股票上涨对信用债产生的负面冲击，不过利好程度有限。

**新券配置建议**

上周新发短融推荐AAA苏交通、AA杭州湾和AA-金鑫，AA-津药业和西子梯短期流动性风险高，建议回避。新发中票开始出现资质明显较弱的品种，AA级轻盐评分不能达到4的平均水平，另外建议密切关注AA-安东和津大沽的流动性风险。

新发城投企业债中湖北联投和张江债具有较高的配置价值，前者相对价值更高；杨农债资质很弱，主要是申购价值。非城投企业债中，扬子江债主体较弱但有强担保，发行利率与投机级城投相当，推荐配置。(完)

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