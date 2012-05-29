《交易视点》中国可转债市场新券供给在即,短期不追涨--中金

路透上海5月29日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略月报认为，股市窄幅震荡，加上新券供给在即，转债估值脱离正股上涨随时都可能结束，短期不追涨，甚至可兑现部分获利。

**策略观点**

由于债市机会确定性略强，持有转债的机会成本仍存在，增持仍可以“宁缺毋滥”，并控制整体仓位。未来可能波段操作的重要性将让位于配置。

中期来看，债市机会相对而言更显确定，但想象力大减，且股市相对价值提高，加上质押回购放开等“政策性红利”，转债品种的中长期配置价值提升。

目前转债还不值得重仓持有，但随着债市走完完整的牛市周期，应逐步把资产配置向转债倾斜，股市调整和新券供给是增持契机。

上月，转债平价指数随同股市出现2.49%的调整，而转债反而上涨0.59%，年初至今累计回报为4%。5月份转债市场表现再次表明：股市震荡市仍是大背景，纯债市场的机会成本仍是转债市场的最大风险点，行业分布不足仍是明显缺陷。

近期转债市场估值扩张不仅源于质押回购放开，也得益于供给真空期下的需求推动。但质押回购利好已经兑现并得到充分反映，股市震荡市不支持估值大幅扩张，供给压力将成为确定的风险因素。因此，我们预计6月份转债估值将有所收缩，但幅度将较为有限，主要取决于供给释放的节奏。

股市能提供上涨动力吗？经济增长下行和政策放松博弈仍将继续。短期来看，股市窄幅震荡格局导致转债波段机会减少。且由于行业分布不足，股市的结构性机会与转债市场也多无缘。

但中期来看，资金面逐步缓解，加上政策面的进一步范松，股市情绪较以往更容易调动，系统性反弹概率略增。因此，转债的配置价值稍有所提升，如果市场一致担忧经济增长和欧债危机而下跌，可能带来增持机会。

转债市场的机会成本仍存在，但已经大幅降低。下跌空间方面，转债市场没有明显脱离低风险区域，我们仍认为3月底、4月初价格是不少个券的价格底部。在市场运行特征上，我们提醒投资者注意转债品种未来的估值与股市走势的相关性将更高。

南山转债修改发行条款无需过度解读，转债市场规范化因此向前迈出了一小步。但在监管机构大力发展公司债市场的背景下，转债品种可能要付出一定的牺牲，主要表现在潜在融资发行人遭到分流，二级市场行业多元化进程受到制约。但是，我们呼吁，转债品种是交易所市场区别于银行间市场最具特色的债券产品，理应也成为发展交易所债市的重要内容之一。(完)

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