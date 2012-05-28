版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 14:23 BJT

〔日本股市〕日经指数收盘小涨,受Fast Retailing和Fanuc涨势提振

路透东京5月28日电---日本股市日经指数.N225周一收盘小幅上涨,上周录得连续第八周周线下跌.Fast Retailing (9983.T)和工业机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)的涨势提振大盘,市场交投清淡.

日经指数收盘升0.2%至8,593.15点,东证股价指数.TOPX收低0.1%,报721.11点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐