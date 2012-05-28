版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 14:41 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跃升1%,因希腊民调结果提振风险偏好

路透惠灵顿/悉尼5月28日电---澳元和新西兰元周一反弹,因民调显示希腊支持纾困计划的党派领先,有望避免该国退出欧元区的局面,帮助缓解风险厌恶情绪,引发空头回补.

澳元兑美元AUD=D4一度跃升1%,升至一周高位0.9871,进一步远离上周触及的六个月低位0.9690.最新报0.9867,料将测试上周高位0.9935.

澳元兑美元在5月14日跌破1美元,结束史上处于平价水准上方最长时期.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐