〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跃升1%,因希腊民调结果提振风险偏好

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透惠灵顿/悉尼5月28日电---澳元和新西兰元周一反弹,因民调显示希腊支持纾困计划的党派领先,有望避免该国退出欧元区的局面,帮助缓解风险厌恶情绪,引发空头回补.
澳元兑美元AUD=D4一度跃升1%,升至一周高位0.9871,进一步远离上周触及的六个月低位0.9690.最新报0.9867,料将测试上周高位0.9935.
澳元兑美元在5月14日跌破1美元,结束史上处于平价水准上方最长时期.
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。