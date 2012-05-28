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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 14:58 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎停止单进入视野,关注瑞士资本管控举措

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* 美元/瑞郎在0.9530瑞郎下方的停止单进入视野,美国市场假期期间美元下跌

* 在0.9550/60的卖单让0.9500成为关注点.欧元/瑞郎小幅走高

* 据闻瑞士将实行资本管控以防欧元区解体事件导致瑞郎升值

* 10日移动均线切入位0.9480对潜在涨势而言很关键

* 欧元/瑞郎的卖单排列到1.2030区域,1.2000的底线对长期跌势而言仍然重要.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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