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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 15:02 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元因空头轧平而上涨,澳元和新西兰元亦跳涨

0644GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.7%至1.2600,兑日圆EURJPY=亦升高至100.07,受空仓轧平推动.希腊民调显示,支持撙节举措和救助计划的党派领先,投资者获得一些宽慰.希腊将在6月中旬举行大选.1.2620上方有大量止损单,1.2640/50附近挂有卖单.

澳元/美元AUD=D4和新西兰元/美元NZD=D4表现不俗,跳涨逾1%.美元指数.DXY跌0.6%至81.90.美元/日圆JPY=下跌0.4%至79.37.

市场成交淡静,因美国和欧洲部分市场假期休市.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

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