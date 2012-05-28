《外汇动态》欧洲开盘:欧元因空头轧平而上涨,澳元和新西兰元亦跳涨

0644GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.7%至1.2600,兑日圆EURJPY=亦升高至100.07,受空仓轧平推动.希腊民调显示,支持撙节举措和救助计划的党派领先,投资者获得一些宽慰.希腊将在6月中旬举行大选.1.2620上方有大量止损单,1.2640/50附近挂有卖单.