《日本央行分析》连续放宽银根后央行却步,欲释出暂停宽松的讯号

* 连续放宽政策后,日央行希望暗示将暂停出手

* 发出若经济下滑则将行动的讯号

* 日本主权评级被惠誉调降后,央行购债举措有风险

路透东京5月28日电---自日本央行(BOJ)双管齐下放松货币政策以来,市场对其采取更多强力举措对抗通缩的预期已经升温,而这不免让人担心,央行恐怕有必要缓和这种预期,否则投资者有被引入死胡同的危险.

日央行在今年2月放宽货币政策,并设定1%的通胀率目标,来彰显其解决困扰了日本10多年的通缩问题的决心.

央行在情人节(2.14)当日出人意料宣布上述激进举措,成功改变了市场对当局将做些什么以及如何做的看法.

但现在,央行感觉到市场对频繁放松政策的预期已有些过度,并且担心被要求推出更多量化宽松措施,因此开始小心翼翼地试图告诉市场,2月和4月的大规模刺激是例外措施,不会轻易重复.

在短短两个多月里两次放宽货币政策后,日央行希望发出暂时收手的讯号,但也不愿浇灭外界对该央行会在经济下滑时采取行动的预期.

日本央行要平衡拿捏这两点并不容易,可能会有意想不到的困难,而且对这家极少在市场沟通技巧上收获赞誉的央行来说,这也是一个不小的挑战.

"2月宽松举措引发一种误解,认为货币政策能解决任何问题.这个想法需要改变,"一位熟悉日央行思维的知情人士称,"零星放松政策以对抗通缩的一段时期可能将告尾声."

另一名消息人士也表达了类似看法.由于事件敏感,两人均要求匿名.

由于利率已实际为零且市场充斥现金,日央行明白进一步放松政策对经济或已无法产生多大的直接作用.但它希望自己的行动可以提振信心,促使公司和家庭增加支出.

因此日本央行不会排除再次放宽政策的可能,但也希望暂不扣动扳机,除非希腊退出欧元区并扰乱金融市场,或是日本经济复苏出现明显的脱轨迹象.

这将是不同于2月与4月行动的新模式,当时虽然经济动能上升,央行仍祭出行动,并且由于旨在推动日本经济加速走出通缩而合乎道理.

日央行4月会议记录显示,央行委员抱怨市场在错误认为,无论经济状况如何,央行在通胀率达到1%之前都会自动放宽政策.这表明央行对政策宽松预期升温感到不安.

该央行通过设定通胀目标,以及把资产购买计划扩大10兆(万亿)日圆(两倍于常见增幅),来显示自己身为通缩斗士的形象.

在弹药即将穷尽之际,现在日本央行希望停手.

但央行官员们显然并不十分确定,怎样才能最好地做到这一点,而又不让市场与政界人士失望,他们对日本结束通缩之缓慢已日益丧失耐心.

当上周政策声明中不再出现"强有力的"宽松举措这个2010年8月来一直都有的字眼时,日本央行品尝到了管理预期的艰辛.

这是为了缩减对频繁放宽政策的预期,央行已经做到了,但由此导致的日圆大涨又促使央行总裁白川方明出言强调,强有力的宽松政策立场没有改变.

大和证券资本市场的首席市场策略师岩下真理提出质疑,既然白川方明被迫要很快重申强力宽松立场,为何当初还要在政策声明中删除这一句?

"声明是一项重要的沟通工具,"她说,"这段插曲在如何与市场沟通上给了日本央行一些教训."

**口头表态与强制注资**

日本央行正在走钢丝.

它到明年6月前需要再购买20兆(万亿)日圆的公债.但本月已有部分购债行动未能吸引到足够多的投标,央行无法轻易向现金充裕的市场填鸭式灌入更多资金,说明它可能不再能像以前一样频繁地扩大资产购买计划.

并且日本央行亦担心,在政府没规划出清晰蓝图来恢复日本财政秩序前,若一味过度增加购债规模,恐怕会导致收益率(殖利率)跳涨.而评级机构惠誉正是考虑到了这个风险,调降了日本的主权债信评级.

因此,白川方明比以往更多地强调,央行已经在大规模买债,而且由于借款成本接近零,纯粹向市场注资意义不大.他还警告,货币激励无法治本,只能为长期结构性改革赢取时间.

但政界人士对这个信息充耳不闻,他们仍希望央行以更大胆的货币措施支持经济,特别是考虑到巨额债务已令日本财政激励空间所剩无几.

一些议员呼吁采取极端做法,比如修正一项保证日央行独立性的法律,以便政府可以干预货币政策.

日本政府未考虑这类呼声,但希望央行能保护依赖出口的日本经济免受日圆大涨之痛.政府目前正努力推进消费税上调计划,以化解财政捉襟见肘的局面.

分析师说,这意味着,无论央行希望向市场传达什么讯息,日圆大涨或政界人士的施压仍将是央行会否进一步放松政策的关键.

日央行前审议委员、瑞士信贷CSGN.VX现高管水野温氏称,央行现在也许是说得太多,而非太少,导致市场抓不准它到底是何意图.

"市场没时间从字里行间揣摩央行传递的微妙信息."他本月告诉路透,"市场想听到的不是白川方明认为怎么做才对,而是日本央行抗击通缩的坚定决心."(完)