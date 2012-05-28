〔日本股市〕日经指数稳收在关键支撑上方,受一些个股的涨势提振(更新版)

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
(新增细节)
路透东京5月28日电---日本股市日经指数.N225继连续八周录得周线跌幅后,周一收盘小幅上涨,因Fast Retailing (9983.T)和工业机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)的涨势提振大盘,盖过了瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)大跌的影响.
日经指数收盘升0.2%至8,593.15点,稳稳站在8,500点的关键支撑位上方,但仍未及5日移动均线切入位8,604.6点.
主板成交量降至三周低位,仅有13亿股换手.美国市场今日休市.
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。