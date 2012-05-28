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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 15:01 BJT

〔日本股市〕日经指数稳收在关键支撑上方,受一些个股的涨势提振(更新版)

(新增细节)

路透东京5月28日电---日本股市日经指数.N225继连续八周录得周线跌幅后,周一收盘小幅上涨,因Fast Retailing (9983.T)和工业机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)的涨势提振大盘,盖过了瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)大跌的影响.

日经指数收盘升0.2%至8,593.15点,稳稳站在8,500点的关键支撑位上方,但仍未及5日移动均线切入位8,604.6点.

主板成交量降至三周低位,仅有13亿股换手.美国市场今日休市.

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