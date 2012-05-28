〔澳洲股市〕结束三日连跌,受希腊消息提振

路透悉尼5月28日电---澳洲股市周一结束三日连跌走势,收高1%,因民调显示,赞成抒困措施的希腊政党阵营支持率领先,这帮助缓解了欧元区动荡之忧,降低了风险厌恶情绪.

必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别攀升1.4%和1.7%,受助于金属价格小幅上涨,以及投资者认为近期股价跌势过度.

澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals(FMG.AX)跳涨5.6%至4.46澳元.德意志银行将该股评级从持有上调至买入.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收高38.75点,至4,068点.该指数上周五跌0.7%,至11月25日来收盘最低.

CMC Markets资深分析师Tim Waterer称:"希腊似乎变得欢迎新民主党,退出欧元区的可能性下降,帮助吸引部分买家回场,支撑了人气."(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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