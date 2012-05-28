英国前首相布莱尔将就与新闻集团董事长默多克关系接受质询

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦5月28日电---英国前首相布莱尔在位时公开向新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)示好，以巩固权力并获得正面新闻报导，他周一将为此而在一项媒体相关调查中接受严厉质询。

默多克麾下的《世界新闻报》发生电话窃听丑闻后，英国首相卡梅伦下令进行调查。

布莱尔面对“莱韦森调查”（Leveson Inquiry）质询时，将回答关于他热衷媒体关系管理的问题，当中包括向默多克示好。

“莱韦森调查”迄今一直将重点放在媒体操守和默多克传媒帝国与在任官员的关系上，使反对党工党领袖米利班德（Ed Miliband）能通过攻击卡梅伦来加强他的地位。

但米利班德企图打造工党不会取悦媒体大亨的形象，可能因布莱尔接受质询而受打击。

布莱尔虽已淡出英国政坛，这项调查仍可能会令他难堪。

默多克上月接受质询时称，他从未向任何首相要求过什么。（完）