《汇市简讯》据称英镑/美元卖盘在1.5730,英国央行委员戴尔立场较强硬

《全球汇市》美元下跌，因交易商对美联储3月升息的预期减弱
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
0706GMT
* 受欧元/美元涨势扶助,英镑/美元在亚洲尾盘/欧洲盘初触及1.5717高位
* 据称卖盘在1.5730(1.5727为5月24日高位),其上方数个点子有止损买盘
* 1.5675为亚洲盘低点.1.5625和1.5600有期权障碍(周五低点为1.5630)
* 从英国央行MPC委员戴尔在星期日泰晤士报上的言论看,其在6月7日政策会议上不太可能投票支持进一步量化宽松
* MPC委员布罗德班特将于1500GMT在伦敦发表演讲.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。