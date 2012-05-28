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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 15:40 BJT

《汇市简讯》据称英镑/美元卖盘在1.5730,英国央行委员戴尔立场较强硬

0706GMT

* 受欧元/美元涨势扶助,英镑/美元在亚洲尾盘/欧洲盘初触及1.5717高位

* 据称卖盘在1.5730(1.5727为5月24日高位),其上方数个点子有止损买盘

* 1.5675为亚洲盘低点.1.5625和1.5600有期权障碍(周五低点为1.5630)

* 从英国央行MPC委员戴尔在星期日泰晤士报上的言论看,其在6月7日政策会议上不太可能投票支持进一步量化宽松

* MPC委员布罗德班特将于1500GMT在伦敦发表演讲.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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