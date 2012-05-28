《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值53bp,贴近二级市场

* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 53bp

* 预测区间: 45-60bp

* 招标时间: 周二(29日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海5月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年期浮息(一年定存基准)金融债,路透调查显示,目前资金面充裕,加之国开行定存浮息债相对于固息债绝对收益率仍较高,配置价值较好,将支撑该债需求;不过近期现券做多热情有所降温,预计该期债中标利差将贴近二级市场,预测均值为53个基点(bp).

"偏中性,不会太火,"上海一位券商交易员称,一方面是因为近期债券涨幅过大,进一步做多动能减弱;另一方面,政府最近特别强调了稳增长的经济调控目标,对刺激经济的决心也比较大,市场对后期经济反弹的预期有所升温.

她表示,"这次我们预计不会偏离二级太多,50-55bp吧."

剩余期限约五年的国开行一年定存基准浮息金融债100219券CN100219=CFXM最新报价为4.00%,对应利差50个bp;而同样剩余期限约五年的国开行浮息金融债120223券CN120223=CFXS最新成交收益率为4.0366%,对应利差为53.66个bp.

不过也有交易员表示,预测浮息债将优先参考成交收益率的利差,但因为近期市场变化巨大,且同类型券成交偏少,因此比较难把握.

为刺激下滑的经济,中国政府近期已实行了若干措施,包括加快基础建设投资,引导民间资本投资等.中国银行间债市现券收益率周一小幅上涨,其中中长期债券涨势相对明显.业内人士认为,虽然目前尚无利空债市因素,但利好力量也已充分反映,获利盘选择此时了结也恰如其分.[CN/CN]

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第25期金融债,具体条款如下:

第25期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)

招标时间 5月29日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

分销期 5月30日-6月4日

缴款日 6月4日

起息日 6月4日

上市日 6月8日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)