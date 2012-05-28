〔路透基点〕台湾第一商业银行就F&T Intl五年期贷款案签约--RLPC

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透香港5月28日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,台湾第一商业银行(FCB)纽约分行在5月18日签署了针对F&T International LLC的6,200万美元五年期定期贷款案.
FCB纽约分行是该次贷款的主办行、额度分配行和管理行,承贷2,930万美元;同时兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾土地银行均担任参与行,分别承贷1,360万、1,000万和910万美元.
是次再融资利率较FCB基本放款利率(现约为3.25%)加码60个基点.
此贷款案由纽约一栋建筑做担保,且获得贷款方股东邱朝映、李信亿和Christian Lee的个人担保.
融资协议包括贷款与价值比率最高为61%,债务偿付比率最低为1.2倍.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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