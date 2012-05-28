〔日本债市〕公债收益率微跌向九年低点,欧元区忧虑令投资者寻求避险

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透东京5月28日电---日本公债周一上涨,指标公债收益率(殖利率)微跌向本月触及的九年低点,欧元区债务忧虑令投资者寻求避险.
一名政府消息人士周日表示,西班牙可能对该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)进行资本重组.该行上周请求提供190亿欧元(240亿美元)纾困.
美国公债上周五走强,同样支撑日本公债.人们对希腊即将进行的大选,以及西班牙等其它欧元区国家的融资压力感到紧张.这种紧张情绪推低指标10年期美债收益率(殖利率)接近至少60年的最低位.
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。