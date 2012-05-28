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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 15:55 BJT

〔日本债市〕公债收益率微跌向九年低点,欧元区忧虑令投资者寻求避险

路透东京5月28日电---日本公债周一上涨,指标公债收益率(殖利率)微跌向本月触及的九年低点,欧元区债务忧虑令投资者寻求避险.

一名政府消息人士周日表示,西班牙可能对该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)进行资本重组.该行上周请求提供190亿欧元(240亿美元)纾困.

美国公债上周五走强,同样支撑日本公债.人们对希腊即将进行的大选,以及西班牙等其它欧元区国家的融资压力感到紧张.这种紧张情绪推低指标10年期美债收益率(殖利率)接近至少60年的最低位.

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