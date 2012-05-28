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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 16:04 BJT

《汇市简讯》欧元被极度做空或限制其潜在跌势

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* 有亚洲账户被指卖出欧元和英镑

* Bankia股价暴跌,西班牙/意大利公债利差扩大,推动欧元/美元跌离1.2620上方的高位

* 欧元/美元空头仓位达到极限,可能在短期内限制其潜在跌势

* 时线图一目均衡云区底部位于约1.2565,提供初步支撑. (完)

--编译 程琳;审校 王洋

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