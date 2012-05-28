《汇市简讯》欧元被极度做空或限制其潜在跌势

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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* 有亚洲账户被指卖出欧元和英镑
* Bankia股价暴跌,西班牙/意大利公债利差扩大,推动欧元/美元跌离1.2620上方的高位
* 欧元/美元空头仓位达到极限,可能在短期内限制其潜在跌势
* 时线图一目均衡云区底部位于约1.2565,提供初步支撑. (完)
--编译 程琳;审校 王洋
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路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。