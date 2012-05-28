〔中国债市〕人民币利率互换延续反弹,但受经济放缓拖累上涨动能不足

路透上海5月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周一延续上周五的上涨势头,主要系上周四单日下探过深后的技术性回调.业内人士认为,经济基本面上尚缺乏支持IRS上行的因素,预计深跌企稳后,IRS将在低位徘徊一段,等待重要经济数据公布.

"周四砸得太狠了,现在正常的走稳吧,...经济应该是还在探底进行时,通胀压力也略有弱化,让大家对宽松的预期变强了些."北京一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一七天期回购利率趋稳,跨月因素此前曾对七天回购利率形成扰动,但由于当前资金充裕格局不改,跨月因素的冲击影响短暂,回购利率仍将持续低位运行.[CN/CN]

在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564150]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周五 2.4750/2.5950 2.5029/2.5929 2.6300/2.7257 2.8143/2.9086 2.8300/3.1440

周一 2.4183/2.5617 2.4679/2.5636 2.5771/2.6729 2.7614/2.8600 2.8120/3.0680

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0567/+0.0333 +0.0350/+0.0293 +0.0529/+0.0528 +0.0529/+0.0486 +0.0180/+0.0760

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>