〔金属期市〕铜价上升,受希腊选举希望和中国经济刺激举措支撑

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透上海5月28日电---铜价周一扩大涨势,受市场涌向高风险资产提振,此前民调显示,支持纾困的希腊保守党派领先,有助于缓解希腊无序退出欧元区的忧虑.希腊无序退出欧元区可能冲击工业金属需求.
投资者也削减净空仓,回应北京可能在农村地区对车辆采购进行补贴的正面消息.这是中国政府试图刺激经济的最新迹象.
但欧元区的长期债务问题料将限制铜价涨势,因欧洲政界人士就是否发行欧元区共同债券争执不休,且西班牙艰难应对银行业债台高筑的局面.
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。