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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 16:18 BJT

〔金属期市〕铜价上升,受希腊选举希望和中国经济刺激举措支撑

路透上海5月28日电---铜价周一扩大涨势,受市场涌向高风险资产提振,此前民调显示,支持纾困的希腊保守党派领先,有助于缓解希腊无序退出欧元区的忧虑.希腊无序退出欧元区可能冲击工业金属需求.

投资者也削减净空仓,回应北京可能在农村地区对车辆采购进行补贴的正面消息.这是中国政府试图刺激经济的最新迹象.

但欧元区的长期债务问题料将限制铜价涨势,因欧洲政界人士就是否发行欧元区共同债券争执不休,且西班牙艰难应对银行业债台高筑的局面.

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