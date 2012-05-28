〔金属期市〕铜价上升,受希腊选举希望和中国经济刺激举措支撑

路透上海5月28日电---铜价周一扩大涨势,受市场涌向高风险资产提振,此前民调显示,支持纾困的希腊保守党派领先,有助于缓解希腊无序退出欧元区的忧虑.希腊无序退出欧元区可能冲击工业金属需求.

投资者也削减净空仓,回应北京可能在农村地区对车辆采购进行补贴的正面消息.这是中国政府试图刺激经济的最新迹象.