〔路透调查〕日本公债多空动向指标下滑,中长期大户看法悲观

路透东京5月28日电---汤森路透调查显示,日本公债市场人气较上周恶化,悲观者特别是那些中长期投资大户预计10年期收益率(殖利率)本周会上升.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前调查的正20降至正3,再往前一周的调查结果为正36.

这次在线调查访问了主要机构的94名公债市场人士,有46名给出回复,回复率为48.9%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.

有21名受访者是来自银行、养老和投资基金以及保险公司的中长期大户.这类受访者的人气指标从正32降至负9,为一个月以来首次转为负值.

对本周末10年日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值为0.875%,较周五收盘水准低5个基点.

不过中长期大户预测该收益率会升至0.890%.

10年期收益率周一上午下滑0.5个基点至0.875%.

调查显示,32.6%的受访者预期日债收益率本周下降,前次调查为43.2%.30.4%的受访者预期收益率上升,高于上周的22.7%.

约37.0%的受访者预测收益率本周横盘整理,上次调查为34.1%.

指标收益率在5月18日跌至2003年7月以来最低位0.815%,之后收益率在上周攀升.

"超长期券种上周推动修正性走势,不过由于月底的存续期延长,债券价格会反弹,因此价格料停止下跌.西班牙问题的持续以及其他欧洲实体仍是市场担忧的对象,"SMBC日兴证券首席量化分析师Satoshi Yamada称.

投资者经常在月底买入较长期资产,以延长投资组合的存续期.

一位政府消息人士周日透露,西班牙可能对该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)进行重组,用政府公债换取其股票.Bankia上周申请190亿欧元的援助.(完)