路透伦敦5月28日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:美国假期期间交投清淡,故1.2620/40美元区域的止损单很容易被触发.目前我们偏空的看法有所减弱,会伺机在更高水准再次抛出.若突破1.2640,将在1.2710面临阻力.更长远来看,若不能守在1.2830上方,中期前景就保持偏空,可能测试2008年和2009年低点1.2325和1.2455.

美元/日圆:21日均线正靠近79.78日圆,我们认为这是判断过去两个月下行趋势是否转升的指标.目前正在震荡走低,我们计画逢高出脱,预计会跌回79.00及更下方,之后我们预计在78.25/30日圆上方会有强烈的筑底信号.不过若收在79.78上方,我们就可能推翻前述看法,上看80.60/81.00,甚至可能更高.

美元/瑞郎:虽短暂反弹到年内新高,却未能收在0.9600瑞郎上方.今日有可能收低而形成偏空背离,这是我们后市偏多看法面临的一个隐忧,因此我们更青睐近期内锁定获利.风险偏向朝0.9460/70瑞郎拉回,若跌到此处我们会重新建立看涨观点.但若跌破0.9460瑞郎,可能将触发更深的跌势,跌到0.9370瑞郎.中期而言,若收在0.9600瑞郎上方,将印证我们更强烈的看涨观点,即回到0.9790和0.9950瑞郎.

英镑/美元:英镑在1.5600/45找到支撑,这是2月以来交投区间的底部.尽管日内动能脱离超卖水位,但市场还是缺乏偏多的背离信号,因此反弹可能是短暂的.近期内,若突破1.5735美元,或将触发进一步涨势,升向1.5840/50美元,但之后我们预计会触顶回落.若跌破1.5600,则预示再次跌到1.5460.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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