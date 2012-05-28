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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 16:35 BJT

《汇市简讯》澳元有望继续表现出众

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* 澳元也许有望进一步取得出众表现.投机客目前做空澳元,为全球金融危机以来首见,但这次空方主要是由欧元区因素引发的避险情绪所推动.考虑到欧元短期内仍显得超卖,且在本周美国公布非农就业报告前,容易进一步受获利了结提振反弹,做空成本高得多的澳元有希望进一步反弹.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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