《汇市简讯》澳元有望继续表现出众

* 澳元也许有望进一步取得出众表现.投机客目前做空澳元,为全球金融危机以来首见,但这次空方主要是由欧元区因素引发的避险情绪所推动.考虑到欧元短期内仍显得超卖,且在本周美国公布非农就业报告前,容易进一步受获利了结提振反弹,做空成本高得多的澳元有希望进一步反弹.(完)