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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 16:37 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5670-80有买盘

0812GMT

* 1.5670-80美元(1.5675是亚洲盘低点)和1.5650美元挂有英镑买盘

* 预计在1.5625和1.5600这两道期权障碍位之前,还会有进一步的需求

* 1.5630美元是周五创下的九周低点.1.5603是3月12日所及低点. (完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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