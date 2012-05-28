〔中国债市〕降息预期落空推涨长债收益率,若无利好近期料震荡反复

路透上海5月28日电---中国银行间债市周一利率债长端收益率领涨,因机构对周末的降息预期落空,且获利回吐卖盘压力不减.交易员预计,如果近期没有新的利好消息刺激,在短期内收益率已积累过多跌幅的情况下,近期现券或以震荡反复为主.

上海一银行交易员称,利率债长端收益率上行相对明显,因预期中的政策放松落空,"周末没降息啊,还有不少获利盘(施压)."

他并表示,现券收益率近期过快下跌,积累了不少获利盘.如果没有新的利好消息,这部分卖盘可能会令现券继续承压.不过因对经济悲观预期仍在,收益率大幅反弹空间料也有限.

上周五银行间债市现券收益率续跌.欧洲政经困局看不到尽头,国内经济短期亦难见底,市场降息预期在周末前进一步发酵,均推动一二级债券收益率节节下探.[ID:nSB1569546]

剩余期限近10年的固息国债120004债最新成交tCN120004=CFXS在3.35%,上日尾盘为3.30%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.9197 2.4962

上日 1.9094 2.4968

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6150/2.5440

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3170/2.2360

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8909/2.8160 (完)

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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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