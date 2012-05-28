〔中国汇市〕人民币兑美元收盘略升,与日圆直接交易细则尚待明确(更新版)

(新增更多报价)

* 希腊政治困局微露曙光,略增市场风险偏好

* 中间价小幅高开,客盘尚均衡

* 后市续受海外消息面左右

* 日圆与人民币直接交易细则待明确

路透北京/上海5月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘略涨.希腊政治困局微露曙光,助市场风险偏好略有抬升;人民币中间价小幅高开,客盘尚均衡,人民币兑美元稍走强;但后市还将持续受到海外消息面的影响.

市场人士并指出,日圆与人民币直接交易的启动,或减少日圆交叉盘所衍生的人民币与美元交易量,但减少绝对额不会很大;直接交易尚在遴选做市商的过程中,交易细则亦待明确.

"欧元止损,外盘比较配合;央行虽然不入市干预,但不把中间价往上(弱)定,就说明他们不支持(美元兑人民币)往强走,客盘没太大影响,"上海一银行交易员称.

最新的民调显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.[GR AND CMN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3450 6.3408 6.3457 6.3236 6.3260 6.3439

上述交易员进一步指出,根据央行近几日中间价定位等情况测算,此轮央行能够接受的心理价位或在6.40以下;具体走势,仍需视外盘情况而定.

新华上周六报导援引日本经济新闻网络版报导称,三菱东京UFJ银行等日本三大银行和中国银行(3988.HK)(601988.SS)、香港上海汇丰银行(0005.HK)等将参与日圆与人民币直接交易业务,最早有望今年6月开始在东京和上海两地市场进行.[ID:nSB8538897]

一熟知内情的市场人士指出,日圆与人民币直接交易业务的推出,或意在配合中日韩自由贸易区谈判;美元/日圆JPY=波幅步长(跳动点)为0.01,日圆/人民币JPYCNY=CFXS则为0.0001,这导致日圆/人民币波动率要高于美元/人民币;然直接交易对量价的具体影响,仍需待交易细则出台.

5月中旬举行的第五次中国日本韩国领导人会议取得两个重要成果,三国同意年内启动中日韩自贸区谈判;以及三国正式签署中日韩投资协定.[ID:nSB1542570]

以下为北京时间16:34,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4050/90 6.4080

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3420/40 6.3445

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水236点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3686元.

东京汇市,欧元周一从两年低点处反弹.大选前的民调显示支持纾困的希腊保守党领先,引发大规模欧元空头回补,因市场寄望希腊或同意撙节举措并避免退出欧元区.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 林高丽

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