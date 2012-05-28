《汇市简讯》欧元:希腊并非唯一的问题,关注西班牙情势

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一些人认为欧元反弹或引发一波空头回补的挤仓行情,可能使欧元兑美元升向1.30,这种观点或许还不太成熟.

希腊民调显示,支持援助计划的政党支持率领先,不过领先幅度并不大.大部分希腊人希望留在欧元区.

尽管有关希腊马上会退出欧元区的担忧已消退,但希腊并非唯一的麻烦所在.西班牙准备利用公债对Bankia银行进行资本重组.西班牙公债收益率(殖利率)已跳升至6.5%.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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