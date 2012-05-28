每日管理建议：招人要招有热情的

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿5月25日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
如果招聘不招有热情的人，那你招到的雇员可能永远不会深入参与工作。
人们热爱自己的工作时更有创造力。无论他们是出于兴趣、享受、满足，或是个人挑战，他们更愿意冒险，寻找问题的多种解决方案，找到最好的一种方法，而不是最容易的一个。
你应该招聘这样的人加入团队。尽量彻底地了解潜在雇员，即使你还没有职位空缺时。询问他们从事现有工作的原因，曾经历过的失望之事，他们的理想工作是什么。
当他们谈论工作时，寻找对方眼中的火花，聆听他们内心深处对接受新挑战的渴望。当你与其推荐人交谈时，关注潜在雇员是否有热情的一面。
——摘自Teresa Amabile和Steve Kramer撰写的《天赋、热情和创造力》（Talent, Passion, and the Creativity Maze）。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。