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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 17:40 BJT

〔中港股市〕双双收高,分别受利好政策动向和银行股提振

路透香港5月28日电---香港股市周一连续第二个交易日上涨,受中资银行股和地产股走坚的提振.不过成交清淡,暗示此波涨势或维持不久.

周六公布的一项民调显示,希腊保守党派领先,或能组建致力于令该国留在欧元区的政府.消息提振区域周边人气.

中国股市沪综指周一放量收涨1.2%,发改委加速核准重大项目以及新一轮刺激汽车消费政策拟出台的利好消息激励基建、汽车类股整体上扬,带动沪指重返半年线上方.

香港恒生指数.HSI收盘升0.5%,报18,801点,收盘时跌离日高,在18,845点附近遭遇技术阻力.恒生国企指数.HSCE收高1.14%至9,647.79点.

沪深300指数.CSI300跳升1.6%,沪综指.SSEC扬升约1.2%.

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