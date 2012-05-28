更正:中国谴责残害叙利亚屠杀平民行为

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
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(本文由路透中文网编译提供)
(更正：因译文有误，内文倒数第三段应为“反对阿萨德的西方和阿拉伯国家将残杀行为完全归咎于叙利亚政府”，非“西方和阿拉伯国家政府反对阿萨德将残杀行为归咎政府”)
路透北京5月28日电---中国周一谴责残害叙利亚胡拉镇（Houla）大量平民的行为，并坚持认为安南的努力仍是结束叙利亚暴力最可行方式。
中国外交部发言人刘为民的答记者问表明，中方强烈谴责叙利亚血腥冲突，但刘为民并未直接谴责叙总统阿萨德政府。
刘为民在例行记者会上称：“中方对发生在叙利亚胡拉镇的大量平民伤亡事件深感震惊，对残害无辜平民特别是妇女、儿童的行为予以最强烈的谴责。”
“该事件再次表明，在叙实现全面停火、止暴刻不容缓。”
“我们敦促有关各方立即全面、切实执行安理会有关决议及安南‘六点建议’。”
联合国维和事务负责人拉德苏（Herve Ladsous）称，联合国认为，至少108人在胡拉镇遇害。
反对阿萨德政府的西方和阿拉伯国家将残杀行为归咎叙利亚政府，但叙政府已否认了这一指控。
刘为民强调：“安南先生的斡旋以及安南的六点建议是缓解叙利亚局势、推动启动政治解决叙问题进程的现实出路和重要渠道。”
“希望叙各方切实为落实安南的六点建议，也希望国际社会继续为此发挥积极作用。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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