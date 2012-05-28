《汇市简讯》美国非农就业数据或打压欧元/澳元

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对于欧元来说,西班牙资产市场的走势支持偏空观点,但澳元则不同,若本周的美国就业数据如预期般理想的话,澳元空头或更易受到冲击,从而应会令欧元/澳元空头获益.

不同于很多欧元的货币对,投机客并不做空欧元/澳元.他们只是在该货币对未能守住突破1.3000后的成果后,轧平多头持仓.

目前,利差优势或在美国非农就业数据公布前支撑欧元/澳元,这种支撑作用甚至可能延续至希腊大选.

与此同时,位于1.2838的21日移动均线或限制涨幅.压力料在55日均线切入位1.2737和1.2517-1.2659的日线图一目均衡云水准(100移动均线切入位在1.2564).(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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